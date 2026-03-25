Thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Việc thả ngao tím góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven biển, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới khai thác bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 25/3, UBND xã Tiên Điền phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thả giống thuỷ sản (ngao tím), tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ năm 2026.
Trong khuôn khổ chương trình, Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 2, UBND xã Tiên Điền đã huy động xã hội hóa được 5 tạ ngao tím để thả xuống khu vực biển ven bờ thuộc địa bàn xã.
Được biết, ngao tím là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, có khả năng lọc nước, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. Sống vùi trong cát, loài này còn giúp ổn định nền đáy, tạo điều kiện cho các sinh vật khác phát triển, góp phần gia tăng đa dạng sinh học trong hệ sinh thái.
Việc thả giống không chỉ góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản trước mắt mà còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển, hướng tới khai thác bền vững, có trách nhiệm.
Thông qua hoạt động này, Chi cục Thủy sản, chính quyền xã Tiên Điền tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU, cấm sử dụng ngư cụ tận diệt; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng nhằm tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

#Nguồn lợi thủy sản #Hà Tĩnh #Ngao tím #bảo vệ môi trường #phục hồi sinh thái #biển #bền vững

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Mùa gom mật ngọt...

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

